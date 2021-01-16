每到農曆年前，家家戶戶都會進行大掃除、除舊布新，將過去一年的霉運都掃出門外，不過大掃除不僅只是認真清潔家裡，在整理時也有許多「眉角」需要注意！星座命理專家艾菲爾老師日前就發文透露，想要招好運的話，一定要把家中4類物品給清理掉，才能真正迎來新的「氣」。

1. 老舊的銅錢、家具和飾品

在古代占卜中，龜殼和銅錢都可以被用作靈媒的工作，尤其是年代久遠的銅錢，或許被拿來作為哪些用途，現在已經不可考；而老舊的家具、飾品和衣物也有類似的禁忌，因為來路不明的老東西，很可能帶有雜亂的氣場，所以不建議放在家中。當然，若能確保這些老東西都是家族流傳下來的，就另當別論，或許還可以有保護的作用。

2. 破碗、破杯、破盆

如果家裡有破掉或缺損的鍋碗瓢盆，建議在新的一年都可以一併換新，因為使用有裂痕或破損的物品，除了有可能被割傷外，也會影響到財運，增加破財的風險。

3. 不透光的厚重窗簾

暗淡的室內光線除了會讓人提不起精神、感到疲勞，也難以聚財，因為陽光就是能量和財氣，厚重的窗簾會將財氣擋在門外，讓晦氣留在屋內，所以建議還是要讓室內有陽光照入。

4. 長刺或枯黃的植物

家裡擺放一些綠色植物會比較有生氣，不過務必注意植物的種類、位置和健康狀況。枯黃的植物擺放在家中會造成衰敗之象；另外，有不少人喜歡好照顧但有刺的仙人掌，這其實是一大誤區。在風水理論當中，雖然擺放綠色植物是正確的，但如果是有刺的仙人掌或其他植物，就必須是有目的性、針對性地去除某些不好的運勢才會使用。

(中時新聞網)