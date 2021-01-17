James Harden with a franchise record FOURTEEN assists in his Nets debut 👏👏👏 pic.twitter.com/2JEoSqGHuj — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) January 17, 2021

看來「大鬍子」哈登來到籃網打球真的很快樂！首次穿上籃網13號球衣登場的哈登，17日拿下32分、14助攻與12籃板的大三元，杜蘭特也摘本季新高42分，兩大球星攜手幫助籃網122比115解決魔術，目前8勝6敗，仍居東區第5位置。

先發上場的哈登一開始很客氣，幾乎都沒出手，只以傳球助攻為主，最大受益者是首節接連投進2顆三分球的喬哈里斯，直到首節還剩6.8秒，哈登才靠擅長的「賴」犯規罰進加盟籃網第1分，他的第1個進球則在次節利用切入拿到。

打完上半場，哈登拿8分、7助攻、5籃板、3抄截與1火鍋，也幫杜蘭特拿下16分，籃網暫以52比50領先；來到下半場，杜蘭特切換到進攻模式，個人得分很快就突破40大關，哈登也完成大三元，但魔術仍把雙方差距咬得很近。

打到最後關頭，哈登開啟「買犯」模式，個人連罰4球，幫助籃網擴大領先到7分，來到最後1分38秒，布魯斯布朗接獲杜蘭特傳球投進三分外線，差距來到10分，此時場上已無懸念，魔術幾乎也沒任何掙扎，就已提前接受落敗現實。

哈登雖在籃網處女秀就摘大三元，卻也「理所當然」發生全隊最多9失誤，差點完成失誤大四喜，喬哈里斯投進4顆三分球、貢獻17分，傑夫格林10分；魔術以先發中鋒武切維奇34分、10籃板、7助攻與5抄截表現較佳，泰倫斯羅斯23分。

(中時 )