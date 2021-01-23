NBA的擴軍計畫仍止於傳言階段，加盟金的價碼25億美元(約台幣700億)，並且一次必須增加兩支球隊，即是50億美元。然而聯盟總裁席爾佛(Adam Silver)近來對媒體《Sportico》表示這個價碼「太低了」，考量到NBA球隊的收益，25億美元加盟金他恐怕無法接受。

根據Sportico今年的估價，整個聯盟最有價值的3支球隊尼克、勇士、湖人，市值都達到50億美元以上。席爾佛沒有明講他想要多少價碼，因為這個數字每年都在上漲。其實至今轉手最貴的職籃球隊是蔡崇信以23.5億美元買下布魯克林籃網，籃網在今年估價中已漲到34億美元，成為聯盟第4貴的球隊。

即使如此，NBA市值不到20億美元的球隊還是很多，25億美元實際上超過球隊的平均價值。以擴軍的可能地點拉斯維加斯來說，當地已有一支NHL冰球的黃金騎士隊，他們老闆2016年支付的加盟金為5億美元。NBA新球隊必須付出25億美元加盟，如果還要建立自己的新球場就更花錢了。

另一方的觀點指出，25億美元確實有些低估，「想像一下你買到了整個NBA的3%股份，這個數字本來就該是天文數字。」加盟金將會平均分給原有的30支球隊，50億美元就是每隊1.67億美元，短期內不無小補，不過長遠來說，擴軍導致原有球隊可分得的利潤下降。如果是MLS足球大聯盟之類的另當別論，但NBA其實並不等著錢用。

(中時新聞網)