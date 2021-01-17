中職將於19日舉辦會長交接典禮，由吳志揚交棒給立法院副院長蔡其昌，交接典禮聲勢浩大，副總統賴清德也會到場觀禮，此外還有總統府副秘書長李俊俋、立法院長游錫堃、有Sun star明星棒球隊長孫協志、中華民國棒球協會理事長辜仲諒等人。

中職於19日舉行第11屆會員大會暨會長改選，會後將舉行中華職棒第10、11屆會長交接典禮，吳志揚卸任後將會由蔡其昌接下重擔。

至於新任秘書長人選將由蔡其昌指派，蔡其昌熱愛棒球，也認識一些棒壇好友，他先前就表示人選很多還需要思考，會於上任後才公布，他點出要有3大條件，包含行政能力佳、熱愛棒球、能充分理解會長的理念並有能力執行，外傳蔡其昌屬意的秘書長具有棒球資歷與輩份。

中職會長交接典禮眾星雲集，除了賴清德以外，府副秘書長李俊俋、立法院長游錫堃、行政院副院長沈榮津、財政部長蘇建榮、經濟部長王美花、教育部長潘文忠、法務部長蔡清祥、農委會主委陳吉仲、體育署長張少熙、刑事局長黃嘉祿，以及12名各黨委員都會參加。

其他還包含中華奧會主席林鴻道、副主席廖裕輝、台灣運彩總經理林博泰台新夢想家董事長張承中、鑽石運動集團執行長陳立宗、台灣美津濃公司總經理周宏津、P. LEAGUE+執行長陳建州等，光是出席貴賓就有約50人，陣仗相當龐大。

(中時 )