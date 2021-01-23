樂天桃猿專屬啦啦隊「Rakuten Girls」睽違三年再度舉辦「猿來是妳」海選，40人出線參加2月20日決選，競爭之激烈，為史上最高。

Rakuten Girls「猿來是妳」參加決選40人來自四面八方美人聚集，表演資歷完整，有節目主持人、地方活動主持人、網紅、演員、舞蹈大賽優勝、歌手等，甚至其中還有18歲的國標舞冠軍以及華裔小姐亞軍。

決選初階段將從40位女孩當中篩選出18位女孩來到終極決戰階段，終極決戰階段將進行直播，史無前例的兩階段決賽，40位英雌使出渾身解數，角逐2021年樂天女孩，今已在球團官方社群公布名單。

RKG經紀總監Stanley表示，這一屆徵選Rakuten Girls的女孩素質極高、競爭激烈，設定出線的人數在5位左右，但最後出線人數完全視參賽者素質以及評審決定。

決選分為兩階段，決選初階評審為任賢齊台灣經紀總監ㄚㄚ、舞蹈總監陸筱晴 、劇場導演王慕天以及 灰姑娘音樂製作有限公司總經理張春婕擔任；終極決選評審則由三隻猴子品牌經理Stanley、小鐘、1976阿凱、陸筱晴以及灰姑娘音樂製作有限公司總經理張春婕5位出任，現場記者團也將有評分權利。

海選現場主持人由沐妍以及籃籃搭檔，屆時浪LIVE也會為大家直擊海選會後台現場，主持人則是艾融，請大家鎖定直播平台公告以及浪LIVE直播時間。

(中時 )