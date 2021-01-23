蔡英文交付青年部任務：地方黨部半數以上的主委都要在四十歲以下。姚志平攝

蔡英文雖然還是現任總統，但已經不再是美中台大戲中的主角。蔡總統已經意識到此一不利的趨向，於是近來積極設法維護自己原有的地位與尊崇。從最近發生的兩件事就可以看出端倪。

第一是1月15日上午視察陸軍第八軍團五四工兵群災害救援操演，並頒發加菜金。在拍完合照後，在場官兵高喊著「總統我愛你」，伴隨著張惠妹的歌曲「一想到你啊，就讓我快樂…」當背景音樂，簇擁著蔡總統離去。國軍此一拿肉麻當有趣的舉動，引起了輿論的撻伐。但這正是蔡總統目前最需要的溫暖窩。

第二是蔡總統除了成立鼓勵青年參政的「2050基金會」，日前又出席民進黨青年部「國務青行動計畫」成果發表及授證儀式。蔡總統在此場合公開表示，希望民進黨地方黨部一半以上的主委是3、40歲的人。此項行動，說明蔡總統正在民進黨年輕世代布局另一個溫暖窩。因為蔡總統目前正進入一個逐漸失去戲碼的寒冬期。

首先，美國川普總統未獲連任，使蔡總統過去4年與川普合作演出的反中抗中大戲落幕，而蔡總統過去努力扮演川普反中馬前卒的角色也宣告結束。各種跡象顯示，美國新任的拜登總統將對中共採取既競爭又合作的策略。既然蔡總統過去在兩岸關係裡飾演反派角色，因此在拜登就任後的4年裡，蔡總統恐怕不再能夠擔綱重要角色。

其次，對中國大陸而言，蔡總統已進入第二任期，而且在職時間也只剩下3年多。既然蔡總統不可能重新承認九二共識，也刻意將一國兩制與九二共識畫上等號，中共當局必然不會再對蔡總統抱任何希望，既不期待蔡總統會有任何改善兩岸關係的舉措，也不害怕蔡總統對兩岸關係會做出甚麼驚人之舉。因此，在中共眼中，蔡總統已經不再是值得關注的角色。

第三，在蔡總統宣布開放美國萊豬進口後，民調支持度大跌。因為此一毫無道理的舉措，無論民進黨人以及從政同志如何辯解，也無法獲得大多數國人的認同與理解。面對「民選獨裁」的一意孤行，民間團體只好發動反萊豬公投，充分證明蔡總統此項舉措多麼不得人心。

更重要的是，國人目前關注的焦點已經落在2022年地方選舉，甚至2024年總統大選。據報導，民進黨最可能的兩位總統候選人賴清德與鄭文燦已經開始勤跑基層默默布局。

有論者認為蔡總統要為自己建立一支可長可久的禁衛軍，讓她在有朝一日必須退出權力核心時，仍具有影響甚至操控民進黨政治生態的能力。但是人們的眼睛一向是向前看，沒有人會關注已經退場的角色，也不會重視正在準備下戲的演員。

蔡總統一方面為了保持卸任前的溫度，一方面為了安排「後蔡英文時代」的戲碼，只好去軍中與青年團取暖。因為軍人以服從為天職，青年以好騙為特徵。蔡總統只有在軍中才能感受到仍然受人擁戴與重視的氛圍；也只有在青年群中才能顯出高人一等的氣勢。

蔡總統在過去任期內沒有令人衷心稱道的政績，對於自己的博士學位也沒有坦率清楚的交代，只利用「仇中反中」民粹贏得選舉。既沒有樹立風範，也沒有具體建樹，為了全力延後甚至消除跛腳的可能，辛勞備至，但是能否如願以償卻是難以斷定。

（作者為自由撰稿人）