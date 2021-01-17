北部某醫院的院內感染擴大，今（17）日新增一醫師確診，一染疫醫師傳染三人，使得院內更多醫護遭到隔離，封院措施也因此再被提起。對此，胸腔重症醫師蘇一峰嘆氣說，大家不願談的佛地魔名詞又開始被挖出來了，無論如何，他都反對封院，因為那對台灣疫情沒有好處，用可割可棄的態度報答他們的盡忠職守，這樣對嗎？

蘇一峰今在個人臉書連發二文表示，過往歷史來看，「封院」常不能解決問題，反而增加更多的問題。中國大陸武漢封院，日本、韓國封院最後疫情都還是傳出去了，而SARS當年的和平封院更產生了許多未解決的問題。

蘇一峰提到，目前只出不進的方式，不算封院；封院指的是像當年SARS一樣，不管有沒有生病所有病人與醫護人員全都關在醫院不准離開。他說，封院雖然看似有效，其實在目前的疫情完全不適合，原因是目前就算北區某醫院封院，國外仍然疫情失控，隨時會有新境外個案進入台灣，目前的環境隨時有新個案進入台灣，封院顯得毫無意義，所以應該保留醫療量能才能治療更多新冠患者。

他也提醒倡議封院的人想清楚，封院有許多方式，目前住院病患要怎麼辦？醫護人員沒感染的怎麼辦？封院要如何分割裡面的病人與醫護人員呢？原本桃園某醫院負責的全國1/5感染患者何去何從？蘇一峰還指出，封院對原本在這醫院慢性治療的患者也非常不公平，最後從基本的道義來說，桃園某醫院扛起治療全國1/5病患的重責大任，現在發生院內幾位感染，結果就用可割可棄的態度報答他們的盡忠職守，這樣對嗎？

蘇一峰認為，封院對於目前的台灣疫情沒有好處，提高該院的員工篩檢頻率代替封院，才是當前最該做的事！

(中時新聞網)