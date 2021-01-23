新冠肺炎疫情嚴峻，大家擔憂桃醫群聚恐延伸為社區感染，因應年關將近，赴賣場採購年貨人潮增加，桃園市長鄭文燦23日前往家樂福中壢店視察賣場防疫措施，也強調桃園不是疫區，幾個縣市首長都有親自打電話給他，包含苗栗、雲林及連江、金門縣長等，大家都支持桃園、力挺桃園。

鄭文燦視察賣場消毒措施及美食區相關防疫措施，他說，看了過後發現家樂福賣場防疫規定相當落實，採單一入口並強制戴口罩才能入內採買，美食區都禁止試吃，化妝品區也禁止試用，而且業者很貼心準備手套，讓民眾採買時使用不至於有接觸上的風險，看了以後覺得很放心，業者配合第一時間落實防疫。

對於日前各縣市的「避桃令」，鄭文燦強調，桃園做好社區防疫工作，確實提高等級減少大型集會及群聚的活動，但桃園不是疫區，桃園也沒有封城，市民仍可以正常生活，只是必須做好防疫相關規定，幾個縣市首長都有親自打電話給他，相信他們的原意不是這樣，大家還是希望和桃園保持正常的交流關係，住在台灣跨縣市移動很正常，所以包含苗栗、雲林縣長本人都有跟他親自聯絡，連江、金門縣長也有打電話支持桃園、力挺桃園。

(中時 )