法務部調查局今公布21名一級主管人事名單，六個直轄市的調查處長中，有台北、新北、台南3個調查處長調動，預計21日交接。
人事名單如下：
1.研究委員會主任委員陳國清。
2.主任祕書室研究委員林世偉。
3.主任祕書室研究委員蔡新堯。
4.主任祕書室研究委員汪仁成。
5.主任祕書室研究委員伍榮春。
6.主任祕書室研究委員王偉鈞。
7.主任祕書室研究委員陳孟真。
8.研究委員會研究委員鄭伯卿。
9.新北市調查處長文瀚。
10.台北市調查處長孫承一。
11.毒品防制處長蔡文郎。
12.督察處長秦太龍。
13.台南市調查處長林志龍。
14.經濟犯罪防制處長高聰明。
15.資通安全處長余尚賢。
16.國內安全調查處長洪慶裕。
17.洗錢防制處長藍家瑞。
18.國家安全維護處長蕭清淵。
19.福建省調查處長翁維藝。
20.保防處長宋樂怡。
21.公共事務室主任朱慶賢。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。