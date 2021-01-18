法務部調查局今公布21名一級主管人事名單，六個直轄市的調查處長中，有台北、新北、台南3個調查處長調動，預計21日交接。

人事名單如下：

1.研究委員會主任委員陳國清。

2.主任祕書室研究委員林世偉。

3.主任祕書室研究委員蔡新堯。

4.主任祕書室研究委員汪仁成。

5.主任祕書室研究委員伍榮春。

6.主任祕書室研究委員王偉鈞。

7.主任祕書室研究委員陳孟真。

8.研究委員會研究委員鄭伯卿。

9.新北市調查處長文瀚。

10.台北市調查處長孫承一。

11.毒品防制處長蔡文郎。

12.督察處長秦太龍。

13.台南市調查處長林志龍。

14.經濟犯罪防制處長高聰明。

15.資通安全處長余尚賢。

16.國內安全調查處長洪慶裕。

17.洗錢防制處長藍家瑞。

18.國家安全維護處長蕭清淵。

19.福建省調查處長翁維藝。

20.保防處長宋樂怡。

21.公共事務室主任朱慶賢。

(中時 )