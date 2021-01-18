台東鳳梨釋迦進入盛產期，但受疫情影響，冷藏貨櫃卡關造成外銷中國大陸受阻，台東縣政府與各地農會積極推廣內銷，目前已超過15萬台斤內銷全國各地，其中，同為花木蘭聯盟的花蓮縣在縣長徐榛蔚號召下，已購買破8000斤，首批2000斤於18日出貨。

台東縣長饒慶鈴18日前往斑鳩外銷集貨場，關心鳳梨釋迦出貨狀況時表示，在縣府及農會積極促銷下，國內鳳梨釋迦的訂購在7日內突破15萬斤，鳳梨釋迦長年受香港等高端消費族群喜愛，現今重新定位於國內消費市場。

台東縣正在盛產的鳳梨釋迦，每年外銷2萬多公噸到中國大陸，但今年受到疫情影響，外銷用的冷藏貨櫃，進出港口都要消毒，造成外銷時程緩慢，而農民採收下來的果實需要趕快賣出去。

台東縣各地農會和縣府聯手在國內推廣行銷，1箱6公斤裝A級果只賣600元，價格雖然比往年低一些，但希望國人也能吃到外銷品質的鳳梨釋迦，幫助農民度過難關。

台東地區農會表示，已經陸續找到外銷用的冷藏貨櫃，並送出26萬多台斤的鳳梨釋迦到中國大陸，會積極再幫農民找貨櫃，採取外銷為主、內銷為輔的行銷策略，把鳳梨釋迦賣光光。

饒慶鈴感謝大家支持在地優質農產，以實際行動力挺釋迦小農渡過銷售寒冬，今年特別推出產地直送到家服務，鼓勵全國民眾購買，也期望在年前全力刺激買氣。

(中時 )