疫苗出現為景氣打強心針！經濟部今天公布去年12月外銷訂單，金額首度衝破600億美元，創下史上單月新高。增幅高達38.3％，也是近11年來最大漲幅。在此熱度下，訂單拉出「連10紅」，接下來新年度1月份，經濟部更看漲近5成，「連11紅」在望。

合計去年全年外銷訂單金額5336.6億美元，年增率10.1％，金額同樣也刷新紀錄。而12月接單金額605.5億美元，增幅38.8％，是自2010年4月以來最高。更可怕的是，我國七大類接單產品全呈雙位數成長，絲毫不見疫情陰霾。

對我國外銷接單紅透半邊天，經濟部統計處長黃于玲指出主要有三大因素促成，一是「宅經濟」、二為Iphone12等國際新機延後上市的遞延效應，以及傳產需求與價格回溫。

12月外銷訂單，最強勁貨品為「電子產品」，年增幅竟達58.4％，「資訊通信」也成長38.2％ 「光學器材」差不多增幅。而傳產4類產品，則以「機械」與「塑橡膠製品」各年增29.7％、27.5％最好，「基本金屬」和「化學品」也不差。

黃于玲說，疫情因為疫苗已經出來，刺激經濟有回升現象，這對與全球景氣連動的外銷訂單幫助很大。從貨品項目來看，疫情催化宅經濟，包括遠距工作、教學、室內健身、線上購物等，讓我國電子與資訊通信產品暢旺，畢竟IC、被動元件、晶圓都是我國優勢產業。而傳統產業則是受惠疫苗與景氣回溫，市場需求提升、原物料價格也上揚。

展望新年度，經濟部看1月接單金額可望爆增44.5％到48.7％，不過黃于玲解釋，這主要是去年、今年春節坐落在1、2月份，基期不同所致。不過確實宅經濟、5G應用、車用電子，原物料價格逐步回升情境，至今年也看不出改變，所以可預期接單仍然熱絡。當然疫苗系下半年逐漸普及，屆時會否讓宅經濟這端稍微退燒，還要觀察。

(中時 )