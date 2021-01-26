中鋼12月合併稅前盈餘為25.48億 創全年最佳 14:302021/01/26 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼2020年12月合併稅前盈餘為25.48億、月增8％，創全年最佳成績，累計合併稅前盈餘為27.68億、年減78％，每股稅前盈餘約0.17元。 對沖基金龍頭 去年慘賠121億美元 中鋼3月盤價直直衝 鋼鐵族群敗部復活 (工商 ) #中鋼 #合併稅前盈餘 #全年最佳 #月增 #最佳成績 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》業內外皆美 燁輝Q1獲利可期 12:332021/01/26 財經 半導體帶頭衝 12月工業生產指數 創新高 04:102021/01/26 財經要聞 梭特科技25日申請登錄興櫃股票 11:032021/01/26 財經 《半導體》力成去年獲利寫次高 每股賺8.6元 14:492021/01/26 財經 眾智光電26日申請登錄興櫃股票 15:212021/01/26 財經 《鋼鐵股》中鋼上月獲利拉尾盤 去年稅前賺27.68億元 15:232021/01/26 財經 《電腦設備》精聯攜手甲骨文 精實跨國資訊管理 13:242021/01/26 財經 疫情衝擊 去年餐飲營業額翻黑 04:102021/01/26 財經要聞 去年底淨值下金融資產未實現利益上看6千億 六大壽險元月獲利 可望創高 04:102021/01/26 金融．稅務 《電子通路》聯強去年營收逆轉向上 今年躍進戰新高 14:322021/01/26 財經 《電子零件》攻SiP先進封裝製程 優群今年業績續戰新高 11:252021/01/26 財經 財經熱門新聞 反悔大砍單 各大車廠搶成晶片荒 台積電揭供貨條件 - 財經 最黑暗的3天 台積電大暴殺 專家洩2大恐怖兇手 - 財經 疫苗輸入台灣 大陸準備好了 - 產業財經 - 旺報 車用晶片大缺貨 直接找台積怪怪的？ 美媒曝產業鏈真相 - 財經 美晶片老大變臉 沒必要砸170億追趕台積電？ 三星陷困境 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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