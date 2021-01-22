2021年業餘明星對抗賽今日於高雄立德棒球場展開，首戰社會人明星隊展現機關槍打線，全場揮出15支安打，加上投手群也表現出色，以6比2擊敗大學生明星隊。

社會人今天第一局就展開攻勢廖俊凱與姜建銘安打加上陳偉志選到保送，兩出局後黃佳瑋適時安打幫助社會隊攻下2分先馳得點，第四局2出局後社會人攻勢再起，黃義坤、高育瑋接連安打，再靠著陳孝允長打回壘得分，將比分拉開至4：0。

社會人投手群也展現壓制力，許凱翔先發3局被擊出3支安打狂飆5K，中繼的巴青少3局被擊出2支安打送出3K，加上蔡偉凡也只用11球就投完1局，也讓社會人前七局打完保有4分領先優勢。

八局上社會人更換投手，施季定華與楊竣翔接連安打，紀慶然代打一棒擊出中外野深處2壘安打清光壘上跑者，將比分追近至2分差，也讓社會人改由王政浩登板救援，他也順利守住危機，加上八局下社會人臨去秋波再下2分，也讓社會人最終就以4分差勝出。

大學明星隊總教練謝承勳表示，今天莊陳仲敖球路都比較偏高，也讓社會人老經驗選手逮到機會去攻擊，形成安打的機率也變高，第一場比賽有些年輕選手還放不開，會再鼓勵他們努力去表現。

社會人明星隊吳思賢總教練則說：「今天大家表現都還算正常，其中黃佳瑋算是表現最好，加上引導投手大膽投球這是年輕捕手值得去學習的經驗，如何把投手的優點發揮出來，大學投手剛比完大專盃不久，可能也都在疲勞期，也讓社會隊佔了點優勢。」

明天第2戰，社會人推出吳昇峰先發，大學生則是由侯羿輔掛帥先發。

(中時 )