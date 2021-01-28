（21:00更新，補充內容）BWF世界羽聯2020賽季年終總決賽小組賽，寶島一哥周天成今天出戰印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting），首局逆轉勝的周天成，21比19、21比11直落二勝出，分組賽2連勝到手，就看稍晚丹麥安賽龍（Viktor Axelsen）、馬來西亞李梓嘉戰果決定是否提前晉級四強。

周天成上次和金廷交手是2019年BWF年終總決賽，去年國際賽因為新冠肺炎全球大流行賽程縮減，因此兩人相隔多時再度過招，這次周天成有備而來，首局克服6分落後逆轉收下，次局開局周天成短暫落後，拉鋸幾分後，周天成以4比0小高潮站上領先，中後段再靠一波連拿7分先出現賽末點，進而順利收下，也將兩人生涯對戰扳成6勝6敗平手。

周天成昨天擊敗李梓嘉、今天擊退金廷，目前兩勝在手，半隻腳跨進四強，在他之後同組的丹麥前世界球王安賽龍（Viktor Axelsen ）21比15、21比4輕取馬來西亞李梓嘉，周天成和安賽龍同樣2勝0敗確定晉級四強，兩人明天晚上8點對戰、爭奪分組第一。

(中時 )