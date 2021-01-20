台東釋迦進入盛產季節，已在金門縣農會限時預購，引起鄉親熱烈回響。（李金生攝）

金門縣府回贈本地農產加工品包括有機香菇、純麥酒、百花蜜、牛肉乾、高粱酸白菜，期待深化未來雙方的交流合作。（李金生攝）

台東釋迦進入盛產季節，已在金門縣農會限時預購，引起鄉親熱烈回響。台東縣副縣長王志輝今偕台灣好農董事長江衍宏跨海推廣，特別贈送150箱鳳梨釋迦給金門社福機構和社區共餐鄉親品嘗，下午在大同之家由副縣長黃怡凱代表接受，為2縣情誼增添溫馨佳話。

台中縣名產釋迦透過電商通路台灣好農協助，在金門縣農會限時預購，200箱於公告半天內全數訂光。緊接訂購的400箱鳳梨釋迦在今天運抵金門，台東縣副縣長王志輝偕台灣好農董事長江衍宏連袂飛到金門，向鄉親推廣這種新鮮、營養、美味的好水果，特別感謝在金門縣府、縣農會的協助下，前天還在樹上的釋迦，今天已經出現在金門的餐桌上。

台東縣府和台灣好農平台也在節氣「大寒」的今天，致贈150箱「鳳梨釋迦」給金門的社福機構和社區民眾品嘗，下午在大同之家由金門副縣長黃怡凱代表接受。

黃怡凱表示，疫情衝擊各行各業，此次透過熱心企業支持，不僅可以照顧到辛苦種植的東部果農，也讓金門鄉親吃得到優良的水果，是一個多贏的局面。

金門縣府今天也準備本地農產加工品包括有機香菇、純麥酒、百花蜜、牛肉乾、高粱酸白菜，回贈跨海來到的台東縣府和台灣好農，希望未來2縣農產品能互通有無，並加強實體店面或網路平台的合作機制，讓農民有錢可賺，鄉親有優質農產品可吃，深化未來2縣的交流合作。

(中時 )