苗栗縣警察局頭份分局暨頭份警察志工中隊19日起，接連前往頭份市、三灣鄉、南庄鄉等地進行「歲末關懷弱勢」，26日邀請竹南正宗太極宮等慈善團體共襄盛舉，訪問80戶弱勢團體，致贈食品、日常用品等，歡喜過好年。

頭份警分局分局長何孟宗26日率第一組組長劉熙民、斗坪派出所副所長邱宏仁及警察志工、義警、民防等10餘人分別前往轄內弱勢族群、獨居老人住處，致贈紅包、米、麵條、沙拉油、醬油、衛生紙等日常用品，本次活動共計慰問許姓老人弱勢族群等80戶。

何孟宗表示，分局與頭份警察志工中隊於平日即利用各項勤務機會，關懷轄內獨居老人等弱勢族群，每年4大節日也會辦理擴大慰問活動，今年選在春節前辦理，要讓貧困家庭及孤苦無依獨居老人能感受社會溫暖，歡喜過好年，並藉此呼籲民眾，如發現身邊有需要幫助之人，隨時可與警方連絡，警方將全力協助並連繫社福機構，另請民眾發揮人飢己飢的精神，多多幫助真正需要幫助的人。

(中時 )