詐團偽造大陸假公安證，行騙旅居日本的華人。（翻攝畫面／胡欣男台北傳真）

近年日本發生多起以假冒大陸公安名義，鎖定居住日本華人詐騙。日本警方追查發現部分涉案話務機房來自台灣，去年10月通報我駐日本聯絡官，台日展開合作偵辦。上周，我刑事局國際科等專案小組，至台中攻堅破獲2處話務機房，逮捕林姓等4名嫌犯。警方發現，詐團為規避組織犯罪刑責、避免刑前強制工作，刻意在機房只安排2人，但警方比對相關證據，仍依詐欺、組織犯罪送辦。

警方調查，該詐欺集團自109年初設置機房於中部地區，以假冒大陸官署手法，鎖定日本地區華人詐騙，得手金額尚待清查，目前所知去（109）年下半年2個月間即詐騙成功近2000萬日圓，折合新台幣約600萬元。檢方複訊後，林、戴姓嫌犯30萬元交保，2人的女友則都請回，全案擴大偵辦中。

刑事局國際科分析指出，該詐騙集團鎖定旅居日本的大陸、台灣人，自稱「中國大使館」、「東京入國在留管理廳」及「中國地區某地公安單位警方」來電，指稱被害人涉及「跨境刑事及洗錢案件」，由中國公安部門調查中。至少3人以上角色交錯運用，混亂被害人判斷，甚有詐騙集團會有2名警察人員，1名扮演兇惡上司，1名扮演白臉部下。

另外，嫌犯會用話術恐嚇對方，若不按指示匯款，將押解至大陸審理或取消日本居留資格。而林嫌等話務手，假冒警方犯罪調查刑事偵審過程並制作筆錄，並有多種警局背景效果音，並製作偽造大陸公安證件及文件等，並誆稱因疫情無法大陸到案，可遠端模式進行，過程中被害人即從半信半疑狀態，開始相信為真。

警方說，為讓被害人信以為真，詐團還要求被害人強制每日定時回報地點、時間、做何事等，甚有詐騙集團會律定回報格式，早上起來即每2小時回報，若不從即言詞恐嚇，隱含心理學催眠術控制手法，令被害人身心恐懼，不得不配合。

擔心被害人識破伎倆報案，詐團傳送偽造保密文件，要求被害人簽定「國家級犯罪調查保密協定」等文件，簽訂後並需時時確認保密工作，與其聯繫均需前往隱密場所，並確保周圍無第3人，並不得透露第3人討論。警方說，如此實際是將被害人孤立，讓被害人在極度恐慌狀態，無法取得正確訊息，持續被詐團耍得團團轉。

(中時 )