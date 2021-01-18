榮民榮眷基金會秘書長尤志煌 接任欣欣大眾董座 21:362021/01/18 工商 李麗滿 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 欣欣大眾（2901）18日重訊公告欣欣大眾董事長詹鴻圖任期將屆滿，將由財團法人榮民榮眷基金會秘書長尤志煌接任，預計2月19日董事會通過生效。 欣欣大眾現任董事長詹鴻圖，為欣欣百貨首度外聘專業經理人，曾任滿心（2916）服飾企業營業部處長，在欣欣百貨任期屆滿可望再回歸本業；而即將於下月接任董事長的尤志煌，自空軍榮退，擔任榮民榮眷基金會秘書長至今。 仲琦科技人事異動 原董座鄭炎為卸任改黃文芳接任 竹市義消總隊長交接 行政院政務顧問鍾文煌接任 (工商 ) #詹鴻圖 #欣欣大眾 #榮民榮眷基金會 #秘書長 #尤志煌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 接任泛美國際文教基金會董事長 張如君寒冬送暖銀髮族 17:592021/01/10 寶島 中州科大寒冬送暖 義賣春聯捐彰化榮家 14:142021/01/07 寶島 仲琦鄭炎為辭董座 黃文芳接任 04:102021/01/05 產業．科技 大甲中正紀念館將整修 甲安埔藝文新亮點 20:272021/01/08 寶島 蘇貞昌偕陳時中、陳吉仲大啖台豬 游盈隆一句酸爆 20:372021/01/06 政治 上海銀總經理交棒 林志宏接任 14:352021/01/04 財經 北榮院長爆黑馬接任 許惠恒避答僅說「全力以赴」 18:302021/01/08 生活 許惠恒接任北榮院長 馮世寬：我幫他打120分 10:312021/01/15 生活 獨／傳中榮院長許惠恒將轉任北榮院長 規劃一年後屆齡退換陳威明接任 23:292021/01/08 生活 台師大團隊開發 糖尿病吹氣就知 12:352021/01/05 生活 北榮院長出爐 確定由中榮院長許惠恒接任 12:222021/01/13 生活 財經熱門新聞 9成晶片靠進口 汽車生產陷停擺 陸半導體驚爆慘劇 - 財經 台積電資本支出創新高 美媒爆2大利空 目標價跌破眼鏡 - 財經 陸去年GDP首度飆破百兆人民幣 成美國百年來最強挑戰者 - 財經 台積電5奈米打造M1不算什麼？ 英特爾新CEO狠酸蘋果 - 財經 外資捧 台股10千金在望 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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