欣欣大眾（2901）18日重訊公告欣欣大眾董事長詹鴻圖任期將屆滿，將由財團法人榮民榮眷基金會秘書長尤志煌接任，預計2月19日董事會通過生效。

欣欣大眾現任董事長詹鴻圖，為欣欣百貨首度外聘專業經理人，曾任滿心（2916）服飾企業營業部處長，在欣欣百貨任期屆滿可望再回歸本業；而即將於下月接任董事長的尤志煌，自空軍榮退，擔任榮民榮眷基金會秘書長至今。

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