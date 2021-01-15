前中榮院長許惠恒今天正式接任北榮院長，許惠恒表示，未來盼將糖尿病資訊化照護經驗帶到北榮，擦亮北榮金招牌。曾自稱100分部長的退輔會主委馮世寬笑稱幫許惠恒打120分。

台北榮民總醫院院長張德明去年7月退休卸任，原定由副院長、骨科權威陳威明接任院長，此後又傳出另一名副院長、治療心房顫動權威陳適安也將角逐院長大位，但因遲遲喬不攏，只好先由北榮最資深副院長李發耀暫代院長一職。

不料，近期突然傳出台中榮民總醫院院長許惠恒6年任期將屆滿，卸任後將出任北榮院長。北榮院方隨後也證實此消息，陳適安則接任中榮院長，今天上午舉辦北榮院長布達交接宣誓典禮。

馮世寬接受媒體聯訪時表示，榮民體系是國家最大醫療資源和能量，照顧榮民、榮眷和民眾，盼新人事也能帶來新氣象。對於院長人事之爭終於告一段落，他則認為不是落幕，而是新里程碑的開始，笑稱給新任院長打120分。

許惠恒說，北榮成立60多年來已是國民就醫首選的醫學中心，未來還有很多新挑戰，願意和北榮同仁一起努力，尤其目前疫情仍相當嚴峻，要做好防疫準備工作，今年也將加緊準備面對評鑑。

展望未來，許惠恒指出，北榮希望集合各界力量，朝向智慧醫療、精準醫療及個人醫療努力，甚至延伸到精準大健康的方向，也將提供高品質服務及有溫度、感動式的服務，照顧榮民榮眷重要任務和金字塔三級整合照護，也將整合12分院、15個榮家的醫療資訊體系，盼一起擦亮北榮金字招牌。

身為國內糖尿病權威的許惠恒，過去在中榮致力推動糖尿病相關照護。許惠恒說，糖尿病是國人重要慢性病之一，全台糖尿病患超過200萬人，中榮過去利用資訊化照顧糖尿病患者，未來希望把這樣經驗帶到北榮，把糖尿病照護延伸到全方位、全人、全階段照護。

對於陳適安將接任中榮院長一職，許惠恒表示，陳適安是國內外知名心臟領域專家，獨創心律不整治療方式聞名海內外，未來也會每週從台中來台北一次照顧老病人，延伸臨床服務和教學研究。（編輯：管中維）1100115

(中央社)