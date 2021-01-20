革命實踐講習班172期今天開營，革實院長羅智強擔任始業式揭幕來賓。圖：國民黨革實院提供

負責籌劃172期營隊的青年團總團長陳柏翰。圖：國民黨革實院提供

國民黨革命實踐研究院去年7月復辦暌違20年的革命實踐講習班171 期營隊，吸引上百名青年學子參與，深受好評。國民黨再接再厲舉辦講習班172期「打狗不羈夜‧大幕僚時代」，今天以全新面貌移師高雄正式開幕，同樣吸引全台超過百名大專院校青年踴躍報名，最後一共錄取60餘名學員參加，其中半數來自中南部，參與3天2夜的課程。

革實院說，172期營隊以議題作為分組，將著重在食安、國防、修憲三個面向，並預計在最後一天由參加學員發表對於議題的看法和論述。授課的講師陣容也相當堅強，除了江啟臣主席、革實院羅智強院長、游淑慧副院長外，還有林為洲、陳以信、陳玉珍、吳怡玎等委員以及高雄在地民意代表與青年學員面對面交流。專業課程則有中山政治所教授廖達琪、成大政治系助理教授王靖興、核能流言終結者創辦人黃士修等。

負責籌劃172期營隊的青年團總團長陳柏翰表示，本次營隊以「打狗不羈夜‧大幕僚時代」為主題，其特色除了是國民黨青年團睽違五年，首度在高雄舉辦營隊外，也規劃以食安、國防、修憲等未來一年，將成為藍綠攻防的主要戰場的議題，期望透過本次的營隊，讓青年可以針對這三大議題進行深入的探討，並最後再將成果彙整提供給黨中央參考，讓社會聽到藍營青年的聲音以及想法。

正在騎單車從北到南「雙城縱騎」宣傳雙公投第二階段連署的革實院長羅智強，今天抽空到場擔任始業式揭幕來賓。他則勉勵學員，很高興有一批年輕人願意來了解國民黨，現在是國民黨最慘的時期，大家沒有往民進黨那邊去，享受各種好處，卻選擇來參加國民黨的活動，十分的有勇氣和膽識。

羅智強也強調，台灣最重要的價值是民主，而民主最重要的概念就是制衡，因為絕對的權力使人絕對的腐化。但是，現在的民進黨只會監督在野黨，只要一有反對的聲音就查人家水表，民進黨只會用民主會被破壞為理由，靠著這道免死金牌不斷傷害台灣民主！

在開幕式中，學員提問相當踴躍，向羅智強提出許多犀利的問題，其中包含萊豬與台美軍事合作應如何取捨、網路自媒體應如何經營，以及決心投入參選台北市長的心路歷程等，也為這次的革命實踐講習班 172期揭開充滿活力的序幕。

(中時 )