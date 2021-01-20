司法院院長許宗力發表聲明稿表示，雖然涉入翁茂鍾的20名法官，不當行為都是發生10、20多年前，但仍然嚴重傷害了人民對司法的信賴，以及對司法公正性的期待，身為司法的大家長，他深感痛心與遺憾。

許宗力說，這幾天以來，社會也對司法院提出的調查名單、判斷標準有不少指教，司法院十分重視各界的意見，也會持續自我檢討，他深知，這些批評無非是希望鞭策司法用最嚴謹的態度，來面對以往犯下的錯誤。

許宗力為了表明嚴肅面對過錯，絕不包庇、護短的決心，宣示，將依現有卷證資料，全面調查所有涉及與翁茂鍾接觸、宴飲、收禮的法官，經初步清查，目前尚待調查者，其中絕大多數皆已離、退職。

司法院將於3個月內完成調查報告，並送交監察院及本院人事審議委員會；經司法院院人事審議委員會審議後，如認有移付懲戒或為職務監督之必要者，將分別移送監察院或為後續處置，並公布其名單。

許宗力說，也想要向全體國人說明，相較於過往的司法風紀陋習，隨著民主法治的確立與深化，現在的司法已有所不同，請大家對現在司法人員的公正廉明，保有信心。

他為了讓現職法官每日競競業業、戮力從公的努力，不被恣意抹殺，他會以最嚴正的態度，完成最周全的調查，藉此維繫司法尊嚴，捍衛一個更加值得社會信賴的司法。

(中時 )