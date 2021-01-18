新冠肺炎疫情緊張，台北市一名何姓女子因為確診染疫，遭到強制隔離30天，採檢仍呈陽性而無法離開。何女不滿請家人告上法院，控訴台北市衛生局違法拘禁。台北地院審酌何女檢疫結果的確呈陽性，認定衛生局處置並無不當，因此予以駁回。但就在審結隔日，指揮中心宣布放寬確診出院標準，當事人可再提訴願。

裁定內容指出，何女因遭醫師診斷感染「新冠肺炎」，於，自109年12月11日起至110年1月11日遭隔離至台北市某醫院接受治療，時間長達30天。何女主張，依世界衛生組織、新加坡、美國等國標準，自己遭隔離30天，傳染力應已極低，在無科學證據顯示患者仍有傳染力的前提下，不應再繼續限制人身自由。

據《自由新聞網》報導，法官審酌，何女住院隔離治療雖已滿30日，但經2位專科醫師鑑定，何女檢疫仍持續呈現陽性，顯現何女出院後仍有可能感染不特定多數人之危險，因此持續隔離於院內接受治療均屬適法，因此於1月12日駁回何女請求。

不過，就在台北地院裁定隔日，中央流行疫情指揮中心13日公告新版確診者解隔離標準，包括症狀緩解至少3天；連續2次核酸檢驗Ct值34以上或1次陰性、1次Ct值34以上或2次陰性、距發病日已達10天等3項條件，確診者3項全符合即可解除隔離治療。若何女不服，可依訴願程序提起救濟。

(中時新聞網)