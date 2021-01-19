嘉義男開車3小時專程送100杯飲料挺醫護。(資料照片 蔡依珍攝)

北部醫院爆出群聚感染，中央流行疫情指揮中心一直不願曝光醫院名稱，但指揮官陳時中19日在疫情記者會說溜了嘴，讓部立桃園醫院見光了。台大婦產科名醫施景中表示，好幾天前這訊息就已經流傳，但醫院附近居民表現令他感動，沒有18年前和平醫院的拉布條抗爭，只見民眾寄送雞排、飲料點心，互相扶助的同袍之情，台灣怎麼會不好？

施景中18日在臉書上發文說，剛剛看疫情波及的桃園醫院，雖然今天部長不小心說溜嘴才見光，但其實好幾天前，這訊息就已經流傳。他要大家猜猜，醫院附近民眾會怎樣？

施景中回憶2003年爆發SARS時，和平醫院附近居民拉布條抗爭，反對政府將和平醫院設為SARS專責醫院。衛生署將某醫院疑似染SARS的三名病患轉送到C醫院，遭市長、議長、市議員以及該院周遭七個里的里長，率眾以車輛、肉身阻擋在C醫院急診室前的通道上，要求病患原車北返。

邁入新冠肺炎大流行的2021年，醫院附近居民的反應已大不相同，施景中指出，幾天前，民眾的愛心早湧入這家醫院。在這醫院的臉書專頁中，看到附近民眾寄送雞排、飲料各式點心，來安慰這些醫療人員。而他們醫療人員住的集中檢疫所，因準備不及碰上大寒流。鄰近的大醫院，馬上張羅一包難求的暖暖包兩大箱，送到醫院給同袍。施景中有感而發說，這樣的民氣、互相扶助的同袍之情，台灣怎麼會不好？

(中時新聞網)