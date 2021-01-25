部立桃園醫院群聚感染擴大，且出現感染源不明的確診者，指揮中心昨晚(24日)急下令5000人強制居家隔離，讓許多民眾擔心，自己或親友是否只要去過桃園醫院，就得在家隔離、禁止出門？以下為《中時新聞網》整理檢疫等級懶人包：

需居家隔離者：

●1月6日至19日出院病患及同住者。

●1月6日至19日陪病者及同住者。

●1月6日至19日與案889就醫時的相關接觸者。

指揮官陳時中表示，以上3類人請勿外出，即日起全數列入居家隔離至出院後14天，若已完成14天居家隔離者，將安排採檢，進行7天自主健康管理，未完成14天居家隔離者，完成居家隔離後再安排採檢。

需自主健康管理：

●1月6日起曾至桃醫門診的工作人員。

●1月6日起曾至桃醫急診的工作人員。

●1月6日起曾至桃醫門診的病人。

●1月6日起曾至桃醫急診的病人。

陳時中表示，為了讓醫療院所提高警覺，將在健保卡上註記自1月6日起曾至桃醫門急診就醫的病人及工作人員，是自主健康管理對象。

不受影響者：

●1月6日起陪同前往桃醫門診就醫者。

●1月6日起與桃醫門診就醫者同住的人。

●1月6日起陪同前往桃醫急診就醫者。

●1月6日起與桃醫急診就醫者同住的人。

指揮中心提醒，有關上述醫院相關接觸者即刻起請勿外出，等候通知；昨晚6時起陸續由衛福部專人及警政、民政等相關單位協助聯繫，或民眾可直接撥打1922，提供資料，以利協助安排。

(中時新聞網)