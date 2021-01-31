國內疫情升溫，1名網友今日上午11時許在臉書社團「桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區」發文指控，苗栗縣1家醫院疑似因她來自桃園，不讓她進急診室陪病。對此院方回應，醫院早已公告住院、急診及門診陪病限1人，這些限制不管對哪一縣市都是如此，絕對沒有針對桃園人。

該名網友發文指出，公婆住苗栗，因婆婆不舒服，所以帶婆婆到苗栗1家醫院掛急診，但陪病者需要實名登記，卻把她檔在急診門外，不讓她進去，說她是從桃園來，氣憤質疑「是這樣的嗎？」。

被指控的醫院今日下午2時許緊急回應，配合防疫政策，醫院早已公告住院、急診及門診陪病僅限1人，且禁止探病，另外必須落實實名制，強調網友指控的情節可能有誤會，絕對沒有針對特定縣市的民眾禁止入院。

該醫院表示，因應防疫，院方確實會留意來自桃園的民眾是否有發燒、呼吸道症狀，但從未拒絕看診，也不會限制桃園人不得陪病，目前醫院病患及家屬配合規定，不曾接獲投訴，坦言今日得知此網路貼文內容感到驚訝。

(中時 )