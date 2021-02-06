「雞排妹」鄭家純勇敢揭發主持尾牙慘遭性騷一事，獲得社會大多數女性的共鳴，但也有不少男性相信翁立友的清白，雙方各有支持者。不過就有網友今（6日）在PTT發文，寫下為何「他相信，卻不支持雞排妹」的一關鍵原因，那就是雞排妹是貪圖方便的人，而該篇文章一出也獲不少網友大讚太中肯。

有網友在PTT發文，起手式先表明他相信雞排妹被性騷的立場，但他卻直言他並不支持雞排妹，為什麼呢？他說在沒有確定性騷事實前，比較值得探討的是雞排妹背後動機，「雞排妹這個人是這樣的，她是一個貪圖『方便』的人。這邊的方便指的就是，只要能夠快速達到她的目的，她可以不擇手段，甚至心狠手辣。」

雞排妹外型姣好，言行嗆辣。(本報系資料照)

網友回顧雞排妹的演藝圈崛起之路，指雞排妹外型姣好，在傳統市場賣雞排引發討論，最後被星探挖掘，但若事後去查證就會發現，她只是當年為某雞排店拍廣告，卻以訛傳訛變成了她在賣雞排，「可是她沒有，也認為不需要澄清，因為很方便。」

他認為，雞排妹的崛起就是靠著快速、方便的話題得到想要的知名度，沾學運、針貶時事讓她在媒體中得到了話語霸權，更靠著牙尖嘴利在媒體上搏到想要的版面，「你會發現這一路走來她都沒有任何演藝作品，但依然能在演藝圈有一席之地，她是聰明的，但所用的方法回頭檢視才發現都是那麼直白且粗糙。同樣的重點，就是『方便』。」

網友直言綜觀過去種種，要說雞排妹性騷風暴沒有背後目的，他是不信的。所以雞排妹一樣選擇了方便、快速的做法，藉由性騷擾受害者身分好讓自己的發聲更有說服力，而翁立友、曾國城等人則是她貪圖自己方便下犧牲品，「但我也不認為翁立友跟曾國城是完全無辜的。」

他更稱雞排妹這一連串動作，都是想致人於死地，因為別說是公眾人物，就算一般男性也一樣，一旦被冠上性騷標籤就再也撕不下來，「想遏止社會歪風我們能有許多作法，能循正規的方式及管道幫婦女發聲，何況雞排妹身為一位擁有話語霸權的公眾人物」。

翁立友與沈玉琳合照。(取自翁立友臉書)

網友最後說，無論雞排妹背後動機為何，或許她這樣做，對她將來的從政之路有幫助，可以以女權鬥士身分進軍政壇，不過就因為她貪圖一時方便，抹殺了一個人歷經多年磨難所建立的社會人格，這也讓他相信雞排妹被性騷，卻也無法支持雞排妹。

這篇文章一PO出，隨即引發PTT網友不少共鳴，「我也相信雞排妹，但她的手段很糟糕」、「中肯」、「同意，她的人設真的好微妙。性騷擾絕對是可恨的事，演藝圈的陋習令人詬病。但隨著她起舞又似乎另有目的」、「說得不錯，動機是什麼才是重點」。

(中時新聞網)