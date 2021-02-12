現在學生課業繁重，常因此忽略身體警訊，總是拖到無法忍受才就醫，容易造成難以挽回的後果。一名16歲高中生因腹痛長達1個月，且兩側小腿越來越無力，經中醫治療後仍沒有起色，只好到兒科就診；不料醫師進行神經學檢查後，發現患者腰部區域麻木，甚至感覺不到便意，驚覺大事不妙，最後果然檢查出腫瘤。

正妹兒科醫師唐子涵近日在臉書粉專分享個案，「這幾天，一如往常有個16歲小孩，主訴也是來看腹痛，但在他步入診間時，我發現他走路步態不穩，媽媽說，小孩覺得左上腹痛大概一個月了，合併這陣子兩側小腿也越來越無力，媽媽都帶他去針灸跟推拿，但完全不見起色，甚至越來越無力，推拿師傅請媽媽帶來看醫生」。

聽完患者問題後，唐子涵隨即對他進行神經學檢查，「發現雙下肢肌肉力量下降，且整個腰部區域都是麻木的，小朋友說這幾天都沒有感覺到便意」，研判自主神經已受到影響，絕對不只是單純的腹痛，於是她趕緊開立轉診單，請對方立即去大醫院找小兒神經科，做進一步檢查及治療。

唐子涵透露，經醫院追蹤，透過核磁共振確定少年的胸椎長出腫瘤，導致神經受壓迫，才會出現腹痛、局部麻木等症狀，「小孩已經接受手術治療，詳細的病因要等術後病理報告，才有辦法決定進一步的處置。」醫生提醒，不論大人小孩，若有背痛或腹痛，伴隨身體麻木、失禁、無法緩解的疼痛時，一定要盡快就醫檢查。

(中時新聞網)