台灣在此波新冠肺炎中防疫成果有目共睹，許多人歸功至曾經歷2003年的SARS（嚴重急性呼吸道症候群疫情）。當年爆發出院內感染的台北市和平醫院封院，多名醫護在院內殉職；其中護理長簡惠珍的兒子李姓男子至今無法忘記，難過表示「永遠忘記不了當初SARS蔓延全台造成的慘況，更不會忘記始作俑者隱匿疫情的是誰」。

李男表示，當年SARS是因為中國大陸拖了幾個月的時間，才讓台灣錯過防疫的黃金時間，而這次新冠肺炎，「仍然在第一時間選擇隱瞞甚至對疫區民眾摸頭，為了政權的穩定放任疫情擴散直到紙包不住火才公開」。

李男表示無法接受有人呼籲要對中國大陸捐款，「難道台灣人記性真的那麼差嗎？忘記當初SARS風暴時，針對台灣入WHO說『誰理你們』的是誰？」他強調「歷史的教訓一次就夠」，與其對他們慷慨捐款，還不如關注許多台灣需要大家努力的事情。

（圖／迷因力量臉書）

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(中時新聞網)