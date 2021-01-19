台北市蔡姓女子因她與家人多次在公車摔傷求償，遭封為「跌倒姊」，在公車界可謂紅極一時，其離譜行徑不止於此，她還控告照顧其兒子強強（化名）的兒福中心社工和保育員偽造文書，最終因誣告被判刑5個月，這也是她首度為自己的行為付出刑事代價。

據悉，蔡女長年沒有穩定工作，她與強強皆仰賴強強生父的贍養費維生，被列為中低收入戶，而她2013年時車禍受傷而無法照顧孩子，強強同年7月在社會局安排下進入該機構安置。

當時董姓保育員與蔡姓專責社工盡心盡力照顧孩子，希望能讓強強在機構內有家的感覺，更積極與蔡女聯絡並溝通教育照顧觀念，一片好心換來的卻是多年噩夢，直至今日都還沒解脫。

2014年6月底，強強安置期滿後由蔡女帶回，在同年7月18日回院簽署文件，並清點孩子的存摺印鑑與相關物品，蔡女卻聲稱，在多位好心人贊助下，強強每月零用金高達2萬2500元，她還另給孩子生活費，這些錢卻不知所蹤，質疑兒福中心侵占，不顧社工解釋澄清，開始一連串「報復性訴訟」。

蔡女羅織多項罪名，向社會局檢舉董、蔡2人捏造收據和學費四聯單以詐領補助款，社會局調查後認定無此情事，她又對外宣稱強強遭院方「無緣無故」教訓，常被叫去辦公室罰站數小時，直到雙腳無法支撐才放孩子回寢室，保育員還竊取強強的四季衣物、鞋子、紅包和禮物，種種指控讓保育員和社工瞠目結舌。

2016年5月，蔡女提出偽造文書控訴，表示安置期滿後簽署的「台北兒童福利中心院生終止委託安置書」，與「院生離院點交手續」上並非其筆跡，而是董、蔡2人捏造而來，檢察官比對多方說法，還將文件交由刑事局鑑定，結果都指向是蔡女親筆簽名。

在證據確鑿下，檢方以不起訴結案，蔡女再上訴也被高檢署駁回，但長年的心理壓力和法律訴訟讓社工身心俱疲，憤而反控誣告，蔡女最終被判決五個月有期徒刑，但她不願認罪，至今仍不斷提出再審，抹黑行為更是持續進行中。

兒福中心成立50年來致力於照顧失依孩子並促進兒童福利，多年來卻遭「跌倒姊」抹黑，攻擊行動至今尚未停止。（圖／攝影組攝）

本刊調查，蔡女遭判刑後，有位網友以「戴玲玲」帳號不斷以該事做文章，在臉書上持續散布謠言，公開董、蔡2人和其他兒福中心人員的全名，怒罵他們「丟人現眼」，還稱該機構為詐騙集團，言詞激進簡直不堪入目，中心人員也將其視為地獄般的經歷。

據了解，蔡姓社工還在社福界服務中，但飽受陰影糾纏的她不願再談相關案件，擔心自己又成為蔡女攻擊的對象而拒絕採訪，董姓培育員則於去年底退休，其身邊友人表示，她在案發後對此事三緘其口，如有人問起，也只回應「好心被雷親」就不願再多說，短短5個字藏有無數的辛酸與無奈。

本刊透過臉書詢問強強，並留下聯絡方式，但他只詢問記者如何得知消息，表示就算裁判書是公開資訊，但他與媽媽（蔡女）也沒有同意媒體報導，此後便再無回訊，至截稿前回皆未獲回應。

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(中時新聞網)