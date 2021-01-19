小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(19日）財經重點。

【1】台積電→1,000元、聯電→63元 晶圓雙雄 外資喊出新天價

外資圈在台積電法說後目標價調整暫告段落，研究機構ALETHEIA超狂、給出1,000元長線目標價，超越七家看台積電「800元俱樂部」的內外資；晶圓代工二哥聯電則獲滙豐證券送暖，升推測合理股價至市場最高63元，高過野村、凱基投顧與ALETHEIA的60元。

【2】台積領軍 15檔股價、市值雙創新高

台股護國神山好猛！不甩外資賣超2,745張，投信、自營商及內資主力大戶齊拱，台積電收盤股價及市值續雙創歷史新高，領軍半導體族群日月光投控、穩懋及設備廠漢唐、萬潤等股價創高，萬潤更直攻漲停，合計共15檔上市櫃股股價與市值齊登峰，扮演台股指數領頭突破萬六強勢指標。

【3】特斯拉又出包... 台廠供應鏈冒冷汗

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）因為中控台螢幕有瑕疵，要求特斯拉召回15萬輛Model S／Model X，面板供應商LGD、群創，觸控面板廠TPK-KY，中控台系統組裝廠和碩恐受影響。對此，供應商表示，目前尚未收到客戶通知，還要進一步了解狀況。

【4】陸去年GDP成長2.3% 超預期

大陸經濟快速脫離疫情影響，大陸國家統計局18日公布數據顯示，2020年第四季GDP年增6.5％，創兩年單季新高。2020年全年GDP年增2.3％，優於市場預期，料將成為全球唯一正成長的主要經濟體。值得注意的是，2020年大陸GDP首度突破百兆元，達人民幣（下同）101.6兆元。

【5】美國準財長 葉倫穩匯 力挺美元

美國新政府準財長葉倫（Janet Yellen）美東時間周二將出席參院的任命聽證會，她在聽證會上會拋出第一個「川規拜不隨」的做法，宣告美國將不會追求弱勢美元政策，強調包括美元在內的貨幣匯價應交由市場決定。

(中時新聞網)