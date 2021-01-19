一家醫院接連五位醫護確診新冠肺炎，原本中央流行疫情指揮中心一直只肯說是「北部某醫院」拒絕直接說是哪間醫院，指揮官陳時中13日說「被公布的人會受到傷害，那這樣有必要嗎？」，但18日自己說溜嘴，卻又說「這時候讓大家明白也好」，對此新黨籍台北市議員侯漢廷質疑，根本全無公布與否的科學醫學標準，唯一的標準，就是陳時中那張嘴。

侯漢廷首先表示，感念醫護辛勞、台灣防疫優良，都不能掩蓋指揮中心的雙標、陳時中看顏色防疫的事實！北部醫院不能公布哪家，13日陳時中說「被公布的人會受到傷害，那這樣有必要嗎？」18日自己說溜嘴，卻又說「這時候讓大家明白也好」。

侯漢廷質疑，「這時候」的標準是什麼？18日公布就不受傷？13日讓大家明白就不好？假設陳時中今天沒說溜嘴，那「這時候」就不是好時候；假設陳時中14號說溜嘴，那14號就是很好的「這時候」。全無科學醫學標準，唯一的標準，就是陳時中那張嘴。

接著侯漢廷再列舉了政府一年來面對新冠肺炎疫情的六大雙重標準：

雙標一

台北市議員質疑確診病例案765，被陳時中斥政風調查；周玉蔻多次爆料，陳時中上節目力挺並透漏比記者會更多內容。

雙標二

草民轉傳假訊息，依散播疫情之謠言及不實訊息，最重可處3年徒刑及300萬元罰金；陳時中記者會證明周玉蔻案856消息造謠，至今不罰。

侯漢廷質疑：周玉蔻是指揮中心的奶奶嗎？

雙標三

柯文哲收到中央公文公布疫情資訊，被陳時中嗆依法辦理；鄭文燦公布疫情資訊，陳時中說並無問題。

雙標四

罷免韓國瑜，自主健康管理者能投票；罷王浩宇，自主健康管理者不能投票。

雙標五

彰化衛生局篩檢，陳時中痛批居家隔離者不能外出；但四個月前，陳時中說可以自行開車、騎機車前往醫院採檢。

雙標六

台商返台，搭機前發燒被驅逐飛機；英國變種病毒確診者發燒上機，陳時中稱體溫會上上下下。

侯漢廷表示，這都還不談疫情初期對大陸和對歐美的態度；對東南亞移工和對俄羅斯舞團的態度，疫情不分地域人種，而雙標指揮中心卻充滿歧視，請用科學醫學當唯一標準，而非顏色。

(中時 )