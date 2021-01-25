桃園部立醫院感染事件導致社區風險擴大，陳時中日前表示，要觀察到2月4日社區才安全，今天則改口，因為889案出現是個警訊，這兩天需再看看相關檢驗結果，目前都要提高警覺，至於企業已經計畫異地上班，陳說，這樣很好，是否鎖國？他也回應「還沒到那個程度」，但高鐵不再販售自由座部分，這兩天要和交通部討論。

對於這次台灣出現桃園醫院感染擴大一案是否會憂心，陳時中表示，第一時間我們認為是防疫上有縫隙在，到了889案出現，發現是個警訊，大家要提高警覺，整體需要注意的時間，要等待這兩天相關的檢驗結果出爐再判定。

院內感染引發擴大隔離，外界關心疫情擴及北北基生活圈，是否需要考慮防疫升級，或是提升各場所防疫措施？高鐵自由座停賣等，甚至會不會建議國內企業，重新啟動異地上班等措施，尤其在不到20天就是除夕，面對龐大移動人潮，要如何因應？陳時中說，現在防疫還不到升級的情況，各單位政府提出相關異地上班，我想都是居家上班，避免群聚我們不反對。

陳說，至於公司內部管理，或是地方政府內部管理的作為，有的地方政府宣布管制措施都有與我們討論，目前要根據地方需要、地方民情的反應做出相對的適當作為。

至於高鐵，有自由座位飲食的管制，陳時中表示，這兩天會與交通部討論。

有醫師認為病毒變異，社區都有風險，建議鎖國？陳時中說，還沒到這個強度，現在都要居家隔離，對於有相關風險的家中檢疫所，我們對於邊境的措施還沒必要增加。

陳說，社區採檢站目前全國共有160多個點，這兩天已經請醫事司醫療應變組都發函給醫療應變所，再度強調不管是近來相關該注意的事項，如何隔離保護好自己和病人，如何轉到採檢站，這些都在，也謝謝在提醒，還是要力行防疫新生活。

部桃11樓的護理之家該怎麼處理？陳表示，護理之家40名員工、住民49人全部都會採檢。

最後陳時中談到，任何人要檢討他都可以，「我身上已經兩個箭靶，我有這樣的覺悟在，不會有怨言，不過我要呼籲，敵人是病毒，檢討可以稍歇」。

陳時中強調，現在防疫還在第一層級，中央不會有強制作法，公司、個人有任何做法可以做得更好，或是民心更安定，都不反對，「我們不會說公司不能強制規定，但中央升級後才會強制規定，現在還沒到那個程度，企業要超前部署，就像記者一樣，大家都不要回報社，但若升級到一定程度，就會規定」，他強調，現在是自主超前部署。

(中時 )