新冠疫情持續了一年，台灣防疫已從「超前部署」，變成了「慢半拍」。

桃園醫院群聚案，已累計15人染疫，且包含4個家庭，其中還有2人感染源有待釐清，居家隔離人數已近3000人，人數還在持續增加中。

面對升溫的本土疫情，陳時中仍不願第一時間升級防疫管制作為，邊境管理強度不用增加，國內管制也不用升級，包括即將到來的春節連假，高鐵是否禁食、暫停自由座等，還有待與交通部討論。

針對外界質疑決策過程寒蟬效應，政治淩駕專業，陳時中竟回應說大家互相攻擊、比誰有先見之明都沒有意義。這透露出陳時中將外界建言看成是「攻擊」，因此無法好好地思考是否該採納建議，包括醫界人士呼籲普篩、防疫不能雙標等等，這恐怕是防疫「慢半拍」的根本原因。

現在歐美疫情仍未見降溫，台灣疫苗也遲遲沒有著落，防疫仍須「超前部署」，指揮中心當廣納建言才是，該做的一刻都不能等，或許台灣防疫真該升級了。