一名網友的女友家人日前提議幫小倆口買房子，並以此逼婚，但該網友抱怨女友家只願意出頭期款，他須負責繳房貸，且房子需在女友名下；他說每月薪水若付完房貸連伙食費都沒有，無奈動了分手念頭。許多網友則罵對方家人「吃人夠夠」，建議他為保障婚後權利，須提出共同持有房產，每筆房貸支出都要清楚記錄，證明男方也有出錢購買。

一名網友在臉書「爆怨公社」發文表示，他的一名男性友人日前因為女友家裡幫他們買了房子，該友人不斷被逼婚，但女方家裡只幫忙出頭期款，房貸需全由友人負責，且房子登記在女方名下，但依友人的薪水若支出房貸，整個月的伙食費都沒有了，「薪水繳完房貸直接乾掉，整個月的3餐只能朝西北方。」

男子的女友家人說願意出頭期款幫忙買房，但房貸需全由男子扛，且房子需登記在女友名下，讓他不能接受。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

該網友說，「這樣結婚後直接被房貸」，生活會有品質嗎？」他說友人的女友家裡還堅持房子要買在女友家附近，目前已經看好物件，友人之後得知貸款費用及繳款時間後相當崩潰。

許多網友則留言建議該友人「婚前買的會被算是女方的財產，除非你從第一筆房貸開始都做好紀錄，可以證明你房屋的權利，例如房貸費用都從你薪資帳戶扣款」，許多人留言罵該女友的家人態度有問題，「女方家長這思維會讓我更不想結婚，吃人夠夠」，也有人說買房必須登記共同持有，這是保障權利的最後底線。

(中時新聞網)