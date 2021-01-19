光華高中餐旅群師生結合創意推出暖心又暖身的「啡你不渴」咖啡包，將學生自製的手沖咖啡包，外穿懷舊色系的中藥包，不僅有咖啡香的療癒，又可撫慰人心，為這寒冷冬天獻上溫暖。

餐旅群主任蔡毓玲表示，從咖啡品種的選擇、生豆的挑選、烘豆的程度、磨粉的粗細及成品的包裝，都由餐旅群學生獨力完成，這是將平時學習「成為一位咖啡師」的知識、技能和態度，實踐在手沖咖啡包的製作。

蔡毓玲還說，其實在挑選生豆時，真的非常辛苦，需要「用心」地挑選出不完整的生豆。而在烘豆的時候，更要「細心」觀察，聆聽咖啡豆的變化。在磨粉的時候，要「貼心」設想每個人的需求，這過程需要每個人「愛心」、「耐心」，才能成就一份好的手沖咖啡。

學生陳芊渝對餐旅群、設計群、以及商管群師生跨域對話所產生的「啡你不渴」的懷舊中藥包最為吸睛，她認為「中西合一」的中藥包和咖啡包，其文創價值已遠超過原本的咖啡價格。

(中時 )