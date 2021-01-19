40歲宋姓男子15日晚間8時許，逆向行駛重新堤外道車道，導致2台機車追撞，陳姓騎士噴飛重摔，另一名謝姓騎士挨撞後見到宋男想駕車離去衝上前制止，謝男事後在臉書貼文，質疑警方草率辦案，新莊警方澄清，當時已抄登資料、實施酒測，警方訊後依法將宋男送辦。

據了解，32歲謝男騎乘機車15日晚間8時許，沿著新莊區堤外道路往三重方向行駛，陳姓機車騎士緊跟在謝男後方，2人行經接近新月橋時，宋姓汽車駕駛突然逆向駛來，導致陳男煞車不及追撞謝男，整個人噴飛在對向車道上，所幸2人均僅受到輕傷，並無生命危險。

經謝男行車紀錄器影像可見，宋男疑似打算駕車離開現場，謝男於是衝上前與其他民眾阻攔，過程中敲碎副駕駛座車窗，喝令宋男等人下車，還誤將好心路人當作肇事者飆罵，最後更在臉書上貼文，質疑警方草率讓宋男離去。

新莊警方澄清，由於當下還有其他車禍事故需要處理，因此員警到場繪測完畢，並對3方駕駛進行酒測，發現3人並未飲酒後，便抄登3人資料，要求他們自行到交通分隊製作筆錄。

警方表示，宋男當晚未到分隊製作筆錄，宋男隔天上午至分隊聲稱機械故障無法斷油，為閃避車輛，才會誤闖逆向車道發生事故，警方訊後也將他依公共危險、過失傷害等罪嫌函送法辦，並依道路交通管理處罰條例第43條「危險駕駛」對他開出6千元以上，2萬4千元以下罰單。

(中時 )