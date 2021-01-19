謝姓男員警身穿便服前往桃園市一間生活館，進入包廂後女店員小婷（化名）開始按摩30分鐘，過後便在員警耳朵旁語氣曖昧地說「用嘴巴只需要加500元」，小婷更自曝就是性服務的意思，員警遂表明身分，查獲不肖業者。桃園地院審理後，依妨害風化判鄭姓負責人6月徒刑，可上訴。

據判決書指出，桃園一位7旬鄭姓老翁屢次經營色情館遭逮，但仍不知悔改，多次東山再起營業，2020年7月9日下午時，謝姓員警喬裝成男性客人前往該店，經鄭姓老翁帶入包廂中，由小婷幫謝男按摩30分鐘。

按摩結束後，小婷要謝員轉成正面仰躺，並在謝員的耳邊輕聲地說：「用嘴巴加500元。」員警詢問是什麼意思？小婷便回應：「就是用嘴巴從事性服務的意思」，小婷更意圖脫下謝員的褲子，謝員隨即假裝要使用手機，同時通知在外同仁，表明身分後現場逮人。

檢警調查，鄭男聘用小婷為男客人做半套（即打手槍）服務，每次收費1200元，小婷抽6成，鄭男抽4成。案經桃園地院審理，鄭男否認犯行，辯稱店內並無提供全套、半套等服務；小婷則聲稱，用嘴加500元指的是「用嘴巴吹手」。

法官判定，「用嘴巴加500元」實在引人遐想，解釋成吹手，實在不足採信，此外，透過謝姓員警所提出的職務報告與現場錄音相符，予以採信。酌情後，因鄭男前科累累，依妨害風化罪嫌判6月徒刑，可上訴。

(中時新聞網)