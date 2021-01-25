賀歲喜劇片《金不厭詐》演員群眾多，男女比例相當懸殊，飾演民宿老闆娘的林千鈺每天被一群大叔包圍，笑說「本來以為自己會是白雪公主，結果卻常常不小心變成了後媽。」還因為金門的風，原本弄得美美的頭髮，一下就被吹得像瘋婆子，噴再多髮膠也沒用。

林千鈺出道至今，多數演電視劇，這次投身大螢幕，算是一個新的嘗試。她在片中飾演民宿女主人，和陳霆是一對夫妻，陳霆非常「聽某嘴」，直到何啟聖、蘇炳憲這群同學來金門探望他們後，生活就被打亂了。

談起拍戲的趣事，林千鈺說：「常說女人像菜市場，以為男生就比較安靜。錯！這些大叔們好像來參加夏令營似的，從早到晚，吵個不停！不知道是不是在家老婆都不讓他們講話？」。並稱她在戲裡叫林淑貞，他們唯一做對的一件事是叫她「餐飲界的林志玲」，笑喊「算他們會做人」。

林千鈺說，此行去了很多沒去過的景點，最遺憾的是沒有吃遍金門的美食。行前還特別上網爬文做筆記，卻一家都沒有吃到，還好在最後幾天有一場和陳霆逛市場的戲就在金門的貞節牌坊前拍攝，利用短短的拍攝空擋拼命的買小吃來解饞，把特產店當做日本藥妝店來逛，還是感受到了偽出國的小確幸，無緣的美食就當是留點遺憾給下次再來了。

電影2月10日在台上映。

(中時 )