國防部整合評估室前主任、退役空軍中將林勤經在2014年因違反國機機密法遭高檢署通緝，但林自2007年退休後赴美，一度表示要回台說明卻放鴿子至今，但林勤經日前遭爆料仍續領月退俸及18%，當時被外界影射的廠商均利公司與鄭統又無奈地被往事重提遭到無端牽連，實際上，相關案件北檢、高檢調查後早已都予以不起訴。

日前林勤經又遭爆料通緝後仍續領月退俸達6個月，讓外界又將當年林勤經涉案的舊聞搬上台面，讓均利公司不勝其擾。對林勤經部分，國防部已回應，月退俸為半年領發，林遭通緝時上半年月俸已發給，下半年後已停發迄今。

至於均利公司及鄭統，則再度發表三點聲明表示:

1、 外界報導中所指涉等事宜均非事實，並已由台北地檢署調查後判定不起訴（案號97年度偵字第15779號、98年度偵字第5079號）。

2、 報導中所提到刺探機密事宜，亦由高檢署調查後判定不起訴(案號98年度偵字第4號)。

3、 爾後有關林勤經先生的相關報導，請不要再牽扯均利公司及鄭統先生，以免造成均利公司及鄭統先生名譽及商業上的損害。

(中時新聞網)