為搶攻春節檔期商機，比薩連鎖必勝客今年主打「海味」，推出獨家「3珍海味團圓比薩」與「極品烏魚子干貝燒比薩」，向消費者喊話年節就用頂級比薩佳餚犒賞自己與親友

必勝客「3珍海味團圓比薩」，大比薩750元、小比薩500元，適用外帶買大送大，外送買大送小優惠，即日起到3月1日限時於全台門市販售。極致版「極品烏魚子干貝燒比薩」，單點大比薩799元，1月26日起限店、限量開賣。

必勝客「3珍海味團圓比薩」標榜以黃金酥脆干貝、火烤祕魯魷魚、新鮮蟳味柳等珍饈食材，佐以長時間精心熬煮的金沙海鮮醬與頂級明太子美乃滋，再加上奶香濃郁的莫札瑞拉起司熱烤出爐，具有濃郁多層次口感與澎派海味。限量推出的「極品烏魚子干貝燒比薩」則選用澎湖烏魚子、鮮嫩Q彈大蝦，搭配外酥內嫩的黃金干貝、祕魯魷魚、密密淋上極品金沙明太子雙醬，號稱每一口滿是極致鮮美與多層次的頂級口感，限時、限店、限量供應。

(工商 )