中職秘書長「老邦」馮勝賢自2017年起接任聯盟秘書長，細數任內的政績，包括邀王建民開設「棒球學校」，請洪一中出馬，幫助中華隊整合世界12強賽團隊，成功爭取第五隊味全龍加盟中職，去年則讓球季在疫情下順利開打等。而2017年亞冠賽，中職以「台灣犬」為名參賽，也開啟未來中職主導國家隊組賽訓「一條龍」的想法。

馮勝賢表示：「感謝一路上幫助我的人，也感謝吳志揚會長提攜，這4年要感謝很多人支持，讓我學習到更多，當然要磨合地方也有，不過秘書長一職也要跟球團、聯盟溝通，並且考慮如何執行，當然該道歉部分我也虛心接受，這些都是讓我人生有多了養分，」

而在聯盟4年時間裡，馮勝賢認為，最難忘的事就是防疫，因為在此之前從沒有人遇到過。記得一直到去年5月5日協調成功後，聯盟於5月8日領先全球開放球迷入場，當時心裡真的很激動！這當然要感謝所有醫護人員，以及全體聯盟等相關人員的努力才能做到，因此這是大家共同努力的成果。

(中時 )