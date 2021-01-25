全中運4月雲林登場，雲林縣長張麗善（前右三）加強規畫防疫措施。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

為了迎接雲林縣睽違34年再次承辦的「110年全中運」，雲林縣長張麗善25日率縣府1級主管視察全中運主要場地斗南田徑場，強調受疫情影響，將待中央相關單位決定是否如期舉行，但縣府仍會全力籌備並加強規畫防疫措施。

「110年全中運」將於今年4月17至22日在雲林縣舉行，匯聚全國22縣市、1萬1000餘名選手切磋競技，競賽種類共21項，除了應辦田徑、技擊類與游泳等15個項目外，還有雲林縣發展重點項目滑輪溜冰，以及新增自由車、輕艇、划船、擊劍、木球項目。

張麗善表示，近日國內疫情升溫，針對比賽期間的防疫措施與物資，縣政府已提前因應採購防疫物資，目前規畫競賽期間，除了進出場館人員量體溫及消毒外，將採取實名制確實掌握每名進場人員，以最高防疫規格面對疫情的挑戰。

張麗善說，斗南田徑場整修總經費約8500萬元，第1期工程包括跑道、跳遠沙坑、鏈球場等，預計2月15日前完工，2期工程高空照明設備、地墊、油漆等，預計3月15日前完工，將讓田徑場煥然一新，以最好的面貌迎接選手與來賓。

今年全中運吉祥物，則以最能代表雲林意象的布袋戲、雲林縣花蝴蝶蘭為發想，打造「雲凌王子和蘭心公主」，融合布袋戲文化與現代時尚，在全中運競賽會場帶來吸睛亮點。

張麗善指出，雲林縣上次辦理全中運是在1987年，距今已有34年，縣政府將結合雲林美食及風土人文，從雲林良品到虎尾布袋戲、西螺武術、北港古風小鎮等，展現「雲林上場、精彩飛揚」精神。

(中時 )