日前廣原黑熊Mulas野放後，牠已經回到森林將近8個月了，台東林區管理處持續透過牠所配戴的發報頸圈接收到衛星定位資訊，知道牠自由自在地享受山林生活。圖為2020年5月野放照片。（台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

自從日前廣原黑熊Mulas野放後，一轉眼牠已經回到森林將近8個月了，台東林區管理處持續透過牠所配戴的發報頸圈接收到衛星定位資訊，知道牠自由自在地享受山林生活，據了解，近期牠活動的範圍趨於固定，甚至在天氣太冷時就當起宅熊來！

林管處說，Mulas自2020年5月野放後，一切平安，前3周牠的活動範圍逐日大幅增加，顯見一開始牠積極地探索野放地點的周邊環境，且大多在中低海拔的區域逗留。第4周後活動範圍縮小，以停留在特定的稜線坡面或谷地活動為主。

林管處表示，由於Mulas重複在常停留的幾個地點間移動，在「馬賽克森林」（為保護野放黑熊，足跡分布圖都以馬賽克呈現）區域應該有相對足夠的食物及良好生活環境，讓牠覺得適合居留。

在野放第2個月之後，牠的活動範圍趨於固定、就沒有太明顯的變化了，推測應已建立主要「落腳」領域。根據回傳的定位資料推算，在進入秋冬時節，牠大部分的時間都在白天活動，夜晚則以休息為主，甚至在天氣太冷時就「足不出戶」選擇當隻「宅熊」。

根據衛星回傳定位點位套繪出Mulas的活動範圍及移動軌跡，這段期間牠的活動面積達31.6 平方公里，是45個足球場面積的總和，移動的直線距離至少超過195公里，約跑了4.6趟的馬拉松。若考量實際地形與高度落差，牠所活動的面積及距離應該會遠高於上述數字。

據了解，牠在2019年7月27日誤闖台東縣海端鄉廣原村，遭村內兩隻大狗追咬，幸獲村民救援，是隻雌性小台灣黑熊，在獲救後由布農族儀式命名為Mulas，並由林管處接手照養、野訓後，由直升機載送運至中央山脈某處野放。林管處說，將累積獲得的資料進行科學分析，期盼從中瞭解更多有助台灣黑熊保育的訊息。

(中時 )