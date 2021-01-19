新竹市一名劉姓技術工，去年10月透過臉書購買一只打火機，去年12月接到宣稱是業者的來電，告知不小心將他升級為「高級會員」，需支付1萬元的會員費，詢問劉男欲透過何家銀行處理取消會員費。劉男不但告知對方自己帳戶內的存款，也照對方指示將款項以ATM操作「繳費」功能，一筆就匯出104萬7999元，可事後再也沒有接獲對方回應，經撥打165反詐騙諮詢專線，才確認自己被騙。

北市另一名40歲王姓業務員，去年底也接到一通自稱是某購物平台的電商客服人員，對方聲稱因為作業疏失，誤將王男的帳號加入了「超級會員」，需要額外付費，若取消會員資格需透過銀行，會再請銀行客服人員協助他取消升級。

沒多久，王男就接到自稱銀行客服人員來電，要王男提供名下所有銀行帳號，以便作業。王男心生懷疑，質疑對方如何證明自己真的是銀行客服，對方表示可以用來電顯示的電話號碼上網查詢，王男搜尋後發現確實是銀行客服電話號碼，因此相信對方所言，並依對方指示加入所謂銀行陳主任的LINE帳號。

該名陳主任告知王男，因為發現他的銀行帳戶有連動到外幣，所以需要王男將外幣換成台幣以證明連動關係，王男不疑有他，不僅依對方指示將外幣換成台幣，並透過網路銀行轉帳至陳主任指定的帳戶。

詐騙集團食髓知味，又指他名下的股票也和銀行帳戶有連動關係，所以也必須把股票全部賣掉，王男照其指示將名下股票全數售出。幸好，王男此時接獲來自真正電商的簡訊，提醒顧客小心詐騙集團假冒銀行客服以超級會員、重複扣款等名義，要求民眾採取各式金融操作，王男這才恍然大悟，發現自己上當受騙，但先前已匯出9筆款項，損失總金額逾40萬元。

警方表示，詐騙話術不斷推陳出新，近期常見以「設定為經銷商」、「升級高級會員」為由，假冒銀行客服人員宣稱協助民眾取消，要求操作網路銀行、ATM，甚至要求購買遊戲點數翻拍傳送。刑事局提醒，詐騙集團可透過竄改來電顯示佯裝銀行客服，民眾如欲確認真偽，務必掛掉來電，再重新撥打客服電話確認，切勿相信自動提款機或網路銀行的「轉帳」功能可以輸入「代碼」、「密碼」取消設定。

(中時 )