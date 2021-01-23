交通局統一將電動公車的車頭及車尾塗裝「白底綠閃電」圖案，鼓勵民眾優先選擇搭乘電動公車。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府積極改善空品力推綠色交通運輸，去年市區公車運量超過1億人次，排碳量減少超過48公噸；「電動公車」197輛全國第一，分布於8家客運業者經營的29條公車路線；來規劃將台灣大道幹線化公車逐年汰換成電動公車，以111年總數290輛為目標。交通局長葉昭甫說，將持續努力提升公共運輸效能，創造交通、環境平衡發展的低碳城市。

葉昭甫指出，為營造低碳友善的大眾運輸環境，台中自102年起推動電動公車，至今已建置達197輛，數量全國第一；為提升辨識度，交通局統一將電動公車的車頭及車尾塗裝「白底綠閃電」圖案，鼓勵民眾優先選擇搭乘電動公車。

葉昭甫說，「iBike倍增計畫」也陸續將iBike升級為YouBike2.0，增加多元支付方式，可透過「電子票證」或「手機掃碼」借車，提升租借便利性，鼓勵民眾多使用無能耗、零污染的公共自行車作為轉乘運具，減少及移轉私人機動車輛，除降低環境污染，也可改善都市道路交通擁擠情形，落實低碳城市建構。

交通局表示，市府也推出「台中交通網」APP，藉由手機即可查詢停車場剩餘格位數及線上繳交停車費，使用電動汽機車的車主，還可享有低碳車輛停車月票優惠，以及電動車免費停車優惠等措施，鼓勵市民共同加入對抗空汙的行列，提升空氣品質。

交通局強調，市府將持續推動「大台中山海環線」、「捷運藍線」、「機場捷運」及「大平霧捷運」等軌道建設，逐步建構台中市軌道路網，透過鐵路、捷運等軌道路網串接，方便民眾使用大眾運輸，減少私人運具使用，建構台中低碳大眾運輸環境。

(中時 )