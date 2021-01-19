雞排不只送醫護 抗疫消防員也拿到溫暖雞排 19:322021/01/19 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳記鹹酥雞店19日送雞排到桃園市茄苳消防分隊，消防員們也相當開心。（消防提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陳記鹹酥雞店日前熱血送雞排給醫護引起網友感動，為感謝熱血消防員，陳記鹹酥雞19日送雞排給桃園市消防局茄苳分隊，讓消防員相當感動，「讓我們在寒冷的天氣得到最溫暖的肯定！」 茄苳分隊長鄭仁豪表示，這一年來國內疫情嚴峻，消防人員的勤務量及出勤風險都大幅提升，甚至休假都很猶豫是否要返家休息；以茄苳分隊來說，目前已經出勤約11趟以上的確診及疑似確診送醫勤務。 緊急動員！桃園醫院220名患者48小時清空 國軍進駐消毒 案865為兼職員工 桃捷A7站摩斯漢堡暫停營業 (中時 ) #雞排 #消防員 #茄苳 #醫護 #溫暖 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳庭妮《火神》變魔鬼學姊 碼表計時嚇壞菜鳥學弟 17:132021/01/19 娛樂 避免群聚染疫 盧秀燕取消中台灣燈會 17:502021/01/19 生活 美新冠死亡數直逼二戰 醫護拒接種疫苗引爆新一波危機 14:222021/01/19 國際 各界物資湧入 部桃醫設感謝牆醫護備感窩心 18:392021/01/19 生活 院內感染風波延燒 消防預計協助30人轉院 15:532021/01/19 生活 119消防節大師揮毫送春聯 「寒冬熱血 鳳凰傳愛」挽袖捐熱血 18:132021/01/19 生活 救護車配置12導程心電圖 3年鬼門關前救回87人 13:492021/01/19 社會 各界物資湧入 部桃設感謝牆醫護備感窩心 11:162021/01/19 生活 台灣急救醫護真實心聲曝光 他坦承：遺書早就寫好 10:522021/01/19 生活 王浩宇行蹤曝光 深夜臉書PO文：這裡真的超美 08:082021/01/19 政治 6醫護染疫 桃園醫院院長首發聲：我們沒有選擇戰場的權利 17:152021/01/19 生活 寶島熱門新聞 苗縣4鄉鎮明停水11小時 台水籲提早儲水備用 - 寶島 布袋菜脯醃漬廢水太可怕 環保局8800萬治理它 - 寶島 頭份市公所邀請反骨女神 代言在地旅遊 - 寶島 北港轉運站評估計畫完成 打造雲林沿海公共運輸樞紐 - 寶島 前王品主廚鄭堯元奉獻所學 返鄉開異國餐廳 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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