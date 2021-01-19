陳記鹹酥雞店日前熱血送雞排給醫護引起網友感動，為感謝熱血消防員，陳記鹹酥雞19日送雞排給桃園市消防局茄苳分隊，讓消防員相當感動，「讓我們在寒冷的天氣得到最溫暖的肯定！」

茄苳分隊長鄭仁豪表示，這一年來國內疫情嚴峻，消防人員的勤務量及出勤風險都大幅提升，甚至休假都很猶豫是否要返家休息；以茄苳分隊來說，目前已經出勤約11趟以上的確診及疑似確診送醫勤務。

(中時 )