原PO在臉書社團上分享好物。(圖擷取自Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多不定時推出優惠，就有網友發現，好市多一款鋪棉兒童外套，不但防風還很保暖，除此之外，特價後的價格竟比國外還要便宜，讓她直呼真的太超值，更大讚禦寒功能超棒，「寒流全靠這件了，真的暖呼呼」。

原PO今(19日)在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文分享，上周她意外看見這款兒童外套，買回家後發現，不僅外型好看，保暖功能一點也不馬虎，讓她相當驚艷，想到好市多再買一件給侄子，沒想到太搶手，「最後一件居然在我眼前被拿走了，只好敗興而歸」。

原PO上網查詢價格後發現，美國官網原價超過2700元台幣，特價也還要69美元(約1900至2000元)，好市多只賣865元，讓原PO開心直呼，「真的超便宜」，價錢換算下來，相當於打了近3折左右，「後來我打電話到客服問，是否還有貨，查到不會再進，但有幾間店還有，所以我請人幫我代購到第二件，超開心」。

好物分享文發出後，不少網友紛回應，「這件真的很不錯，我家兒子說好穿，很暖和」、「好險我路過有拿一件囤貨」、「這件很好看，我前兩天在大順店翻不到XL的尺寸，好難過....」、「好看又便宜耶！心動」。此外，還有網友透露，自己買到更便宜的價格，「我有買到折價的，好像不到700元，當時一堆外套在那，折扣170元，都沒有人要買」。不過也網友反推，認為穿起來不好看，「真的不好看啊，穿起來好臃腫，而且有點重」。

(中時新聞網)