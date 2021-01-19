新的一年開始，女明星也有新動向，先前同在好看娛樂的Lulu黃路梓茵與熊熊年初合約到期，兩人不約而同選擇邁向另一個階段，Lulu選擇與王牌經紀人陳鎮川合作，成為張惠妹的師妹；熊熊則選在35歲的這一年，歷經緋聞、小產傳言等風波，重新找回定位，決心要自己闖闖看，不管如何選擇，舊東家好看娛樂都是滿滿祝福。

Lulu 19日主持三立《綜藝大熱門》表示：「的確是合約到了，會往那個方向，用彈性方式處理新的合約，確實有跟川哥聊過。」至於約滿換東家是否影響目前主持，「我很謝謝他們，之後公司做任何決定，我都尊重，不會擔心，很愛他們，主持還會繼續，不會有太大變化，只是各方面合作都已10年以上，可做小小調整，我們都有談過。」

陳鎮川則說自己前年與Lulu因金曲獎結緣，年初她來詢問自己的意見，「她其實開始經營起自己的工作室，我很樂見，這是一個趨勢，全世界藝人到最後都會用自己的方式經營自己，我跟她說：『在妳工作室完全穩定前的這幾年，很樂於跟妳合作。』她是這麼多元化的藝人，有無限可能性」。目前兩人已確定合作意願，其他相關細節則會慢慢洽談，問及陳鎮川未來會如何經營她，他表示：「Lulu的多元性，絕對可以再更平均的發揮。」

至於接手經紀約，是否擔心影響Lulu目前的節目主持，陳鎮川坦言，「這個之前我就問過她，因為我並不能算是百分之百電視圈的人，所以經紀約跟節目約之間的關係，有提醒她要做好評估，這部分倒還好，像《綜藝大熱門》聽說也在進行合約的部分了」。他認為一個好主持人，一定會有好的節目讓她發揮。

熊熊宣布畢業。（摘自臉書）

而熊熊18日晚間也宣布自老東家好看娛樂畢業，她在IG寫下：「3年前加入好看，今天畢業了，謝謝這些年來公司對我的照顧跟愛護，其實還沒簽約時公司就對我很好了，你們常常說：我只要不談戀愛，一切都很好，未來雖沒有你們的保護，但我總要學著長大。」對此好看娛樂副總經理王貞妮19日表示：「祝福她，熊熊對自己的人生有不一樣的規畫，我們的合約期滿，依然關心和祝福，她想做一些演藝事業之外的事，她的年紀也到了要好好思考未來的時間，所以，我們真的是祝福。」

回顧與熊熊合作的這幾年，王貞妮說：「她很相信公司，我們也盡力照顧她，能夠努力的事，我們會做，突發掌握不了的事，我們就是防守和保護。」她認為好看娛樂與熊熊合作的這些年，兩方都有好的互動，現在熊熊選擇高飛，好看娛樂也給予滿滿祝福。

(中時 )