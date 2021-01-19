國民黨寄公文給中央委員催繳黨公職分攤金。(黃福其攝)

國民黨催繳去年職務捐，附上印有「中國國民黨政治獻金專戶」的匯款單，表示錢進到此專戶才算數。(黃福其攝)

國民黨最近催繳109年「黨公職募款責任額（職務捐）」，要求中常委、中央委員須把錢繳進「國民黨政治獻金專戶」才計入，繳給其他單位或地方黨部都不算數，不少中常委及中央委員認為一頭牛剝數層皮，由28位代表聯名，提案送明天中常會「建請黨中央召開臨時中央委員會，討論中常委中央委員黨職金認定之合理性」，揚言若無合理回應，下周將號召中央委員到中常會外自行召開臨時中全會，向黨主席江啟臣拍桌，甚至不惜翻桌。

據悉，職務捐也引起部分縣市長反彈，某縣市長去年花近千萬元縣市長選舉節餘款投入總統、立委輔選，但黨務高層認為不算數，雙方電話溝通不歡而散，僵局尚未解決。行管會原訂明天中常會公布已繳納名單，目前傾向暫緩。

代表參與連署的28位中央委員包括關芝綝、黃志雄、許慧琴、陳維德、蔡美玲、許長輝、史碩仁、陳威丞、吳深濤、黃聿標、應曉薇、林來好、公淑平、黃啟明、任英瑞、吳美霞、洪秋玉、黃覲偉、黃嘉俞、孫序彰、邱一峰、林益諄、姜駿傑、古健琦、詹昭榮、楊雅淳、王友蘭、曾煜銘，幾乎都是各縣市或黃復興系統的資深中央委員，其中應曉薇還是現任中常委、台北市議員。

提案由關芝綝、史碩仁、陳維德3人領銜，明天將由中常委聯誼會祕書長謝坤宏提案，要求召開臨時中全會。

提案內容兩項說明為：1.中常委、中央委員黨職金是否可涵蓋對地方黨部及地方選舉候選人的捐獻金；不是不願繳納，規矩明白合理，大家都會願意繳交，我們身在縣市，生活在縣市，捐款給沒經費的地方黨部，並亦捐款給本黨的候選人，此舉也是協助解決中央黨部資金的不足，所以中央應認列此捐款同為黨職金之一。

近50年黨齡的關芝綝說，中央委員要的是尊重，過去繳給地方的都算數，這次黨中央卻不認帳，難道地方黨務就不重要？江啟臣還要選主席？另位中央委員說，有人去年繳40萬給大陸部、有人繳20萬給客家事務委員會，各是責任額的4倍、2倍，如今卻都不算數；過去洪秀柱、吳敦義任內都親自籌款，最近有媒體報導江主席明確說「不會去借錢，也不想個人名意募款」，令人懷疑江不想欠人情，黨主席每年募1000萬的額度並未繳納，且目前整體繳交率只3成左右，黨中央敢公布嗎？

也有中央委員說，黨公職責任募款己推多年，過去吳敦義主席在20 全開始，黨公職每年捐款募款給各縣市區鄉鎮市黨部或中央黨部各一級部會，只要有收據或証明者就可認列。去年11月18日通過是確定各黨公職募款責任金的數額且在2021年實施，為何後來只寄給中央黨部政治獻金專戶的匯款單催繳，對已捐款或募款給各級黨部者，有一魚兩吃、剝兩層皮的感覺。

應曉薇說，她的中常委50萬元職務捐已繳，由於不少人認為去年11月修正的辦法，應自110年職務捐才實施，不應用於催繳109年額度，她認為黨中央確應開臨時中全會與大家談清楚，因此參與連署。

謝坤宏則說，黨務高層曾與他談過，盼大家共體時艱，「不要再鬧了」；他應允中央委員代為提案，希望黨中央與中央委員們好好溝通，不要硬碰硬。

對此，江啟臣日前被詢問此事時曾說，如果什麼事都扯到主席連任，什麼事不用做了，責任額不是今年才開始，現在落實的相關規定也是中常會通過，黨中央根據相關規定來落實。

行管會則說，其實江的職務捐已繳，且超出1000萬責任額，這次黨公職繳納情形較往年好，不只四成，反倒中央委員繳納率偏低，但其實中央委員的權職已提升，把過去對不分區立委同意權行使從負面表列改為正面表列；至於公布已繳納者名單之事，因涉及部分黨公職向企業公司的募款涉及捐款公司是否營運正常等等，正在仔細釐清，等整理好就會公布。

國民黨文傳會則表示，對於募款責任額制度，此次修正經過去年11 月18日中常會通過，明訂募款義務、額度及繳納方式。黨中央係依據中常會決議落實推動，請中央委員、中常委多加體諒，更期盼能理解黨內財務的困頓。

(中時 )