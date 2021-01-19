拜登過渡團隊一位官員稱，拜登提名的國家情報總監海恩斯(Avril Haines)將在國會聽證會上表示，她將繼續執行美國對中國的嚴格審查路線，並督促情報機構幫助解決新冠疫情問題。

據《路透》報導，這位未來的拜登政府最高情報官員將在參議院情報委員會的提名確認聽證會上表示，美國機構必需繼續收集情報以「支持兩黨為戰勝中國所做的長期努力--獲取並共用有關中國意圖和能力的資訊，並提供支援，以便迅速採取進一步行動，對抗中國的不公平、不合法、咄咄逼人和脅迫性做法，反對其侵犯人權的行為」。

拜登過渡團隊內要求匿名的官員說，海恩斯還將對參議員表示，她的使命就是確保利用情報機構「獨一無二的能力」應對全球新冠疫情危機，「同時解決未來生物危機的長期挑戰...讓我們能夠在未來大流行爆發之前就發現疫情。」

瞭解海恩斯證詞內容的這位過渡團隊官員表示，她還將指出，美國必需加強網路安全，保護美國重要基礎設施，利用科技提高情報水準。

據悉，美國當選總統拜登將於20日就職，但美國會參議院提早就拜登提名的5位重要閣員進行確認提名聽證會，除了外交委員會將對新任國務卿提名人布林肯(Antony Blinken)舉行聽證會之外，國務院參議院情報、軍事、國土安全和金融委員會還將分別就拜登提名的其他幾位內閣官員舉行聽證會，包括國家情報總監人選海恩斯(Avril Haines)、國防部長人選奧斯丁上將(Lloyd Austin)、國土安全部長人選馬約卡斯(Alejandro Mayorkas)和財政部長人選耶倫(Janet Yellen)。

分析人士指出，預計布林肯的聽證會將以中國威脅以及其各種挑戰為主要焦點。布林肯過去曾表示，中國是挑戰但不應完全脫鉤，他認為兩國在氣候變化、武器管控、疫情等全球議題上有合作的必要性。

(中時新聞網)